22 любопытных фото, демонстрирующих внутренний мир разных вещей

Иногда так интересно посмотреть на привычные вещи под непривычным углом. Но еще интереснее заглянуть прямо к ним внутрь! Оказывается, в середине некоторых предметов таятся довольно необычные и временами забавные «секретики».
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