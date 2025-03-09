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Не витязь, но на распутье

Не витязь, но на распутье

Мысли Бабы Яги - Вы что творите, *** ***(цензура)? Вы издеваетесь надо мной, что ли? Я вам американским вашим языком написал уже, что сожалею! Какие вам ещё извинения нужны? Возмущённый хлопец высказывал своему секретарю Никифорову всё, что у него на душе накипело за день.

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Комментарии
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TB
Tatyana Boyko
Там, начиная с первого презика уже начиналось русофобство! Это мы про..али, тот момент, когда можно было все повернуть вспять! А сейчас пожинаем плоды деятельности нашего олигархата! Все были заняты набиванием карманов, как с цепи сорвались и до сих пор нажраться не могут! Да, угробили с нашей помощью, дали создать всякие русофобские организации!
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