Не витязь, но на распутье

TB

Tatyana Boyko

Там, начиная с первого презика уже начиналось русофобство! Это мы про..али, тот момент, когда можно было все повернуть вспять! А сейчас пожинаем плоды деятельности нашего олигархата! Все были заняты набиванием карманов, как с цепи сорвались и до сих пор нажраться не могут! Да, угробили с нашей помощью, дали создать всякие русофобские организации!