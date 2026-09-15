В Киеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

В Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги произошел взрыв, сообщает РИА Новости. По информации мэра столицы Виталия Кличко, в Оболонском районе предварительно произошло попадание по складским помещениям.
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