США копируют советские военные технологии и доктрину полувековой давности

Советское наследие имеет важное значение для нынешней военной мощи Кремля, пишет infoBRICS. Еще в 80-х годах СССР настолько опередил своих конкурентов, что создал технологии, скопировать которые не удалось даже США, отмечает автор статьи.
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