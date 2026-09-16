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Царьград

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Жозе Моуринью назвал главную проблему "Реала" после матча с "Эльче"

Жозе Моуринью назвал главную проблему "Реала" после матча с "Эльче"

Главный тренер "Реала" Жозе Моуринью указал на недостаток концентрации у команды после победы над "Эльче" 3:2 в шестом туре чемпионата Испании.

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