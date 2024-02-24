Юлию Навальную назвали любовницей Байдена. Чем занимается «веселая вдова» пока тело её мужа остывает в морге

То что после смерти Алексея Навального, западный истеблишмент начнет искать нового борца за свободу, было понятно с того самого дня, когда из колонии «Полярный волк» в ЯНАО пришла новость о смерти «узника совести».
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