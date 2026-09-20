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Татар-информ

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Жена офицера СВО Алена Шлячкова: Патриотизм в нашей семье на первом месте

Жена офицера СВО Алена Шлячкова: Патриотизм в нашей семье на первом месте

Скриншот трансляции ТНВ В семье кадрового офицера и защитника Родины патриотизм взращивается с малых лет и стоит на первом месте.

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