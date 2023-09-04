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Страшная красота: фотограф превращает заброшенные места в темные и эротичные фантазии

Страшная красота: фотограф превращает заброшенные места в темные и эротичные фантазии

Карен Джерзик (Karen Jerzyk) из Бостона начала работать в жанре портретной фотографии в 2009 году. Денег на студию у начинающего фотографа-самоучки, конечно же, не было, поэтому к выбору локаций для съемок Карен пришлось подходить весьма креативно.

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