В Нижний Новгород прибыл член политбюро, секретарь политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин

25 мая 2025 года в Нижний Новгород, столицу Приволжского федерального округа, прибыла делегация Китайской Народной Республики во главе с членом политбюро, секретарем политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином.
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