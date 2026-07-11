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Происшествия

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В Удмуртии сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую акцию для несовершеннолетних

В школе № 15 города Глазова прошло тематическое мероприятие, посвящённое дорожной безопасности. Цель встречи — профилактика детского дорожно‑транспортного травматизма и формирование у несовершеннолетних устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах.

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