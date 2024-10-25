В Mercedes третья авария за неделю. На этот раз машину разбил Рассел

В Mercedes третья авария за неделю. На этот раз машину разбил РасселLAT Images / MercedesВо второй тренировке Гран При Мексики пилоты Mercedes продолжили весьма странную тенденцию, которая началась после обновления машины неделю назад в Остине.
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