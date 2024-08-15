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Калужские новости

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Житель Калужской области предстанет перед судом за незаконную ловлю рыбы

Житель Калужской области предстанет перед судом за незаконную ловлю рыбы

Мужчине из Людиновского района грозит реальный срок лишения свободы за ловлю рыбы с применением запрещенного орудияМужчине из Людиновского района грозит реальный срок лишения свободы за ловлю рыбы с применением запрещенного орудия.

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