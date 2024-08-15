Житель Калужской области предстанет перед судом за незаконную ловлю рыбы

Мужчине из Людиновского района грозит реальный срок лишения свободы за ловлю рыбы с применением запрещенного орудияМужчине из Людиновского района грозит реальный срок лишения свободы за ловлю рыбы с применением запрещенного орудия.
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