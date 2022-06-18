Безпілотник MQ-1C Gray Eagle – «Сірий орел» Reuters: продаж Україні бойових американських безпілотників припинено У процедурі передачі Україні сучасної військової авіатехніки відкрилася ймовірність витоку секретних технологій до Росії Згідно з повідомленням інформаційного агентства Reuters, одразу два компетентні джерела підтвердили, що план адміністрації Байдена з продажу Україні чотирьох великих бойових безпілотників був призупинений через побоювання, […] Сообщение Reuters: продаж Україні бойових американських безпілотників припинено появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.