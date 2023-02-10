Китайские авто медленно, но верно завоевывают российских покупателей

Китайские автомобили медленно, но верно завоевывают российских покупателей. При этом отечественный автопром по-прежнему имеет значительную долю рынка, которая пока не видит конкурентов у китайцев.
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