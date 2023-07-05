Приветствую, ЗеРада и читатели. Последние дни просто злости не хватает. Я не вчера родилась, понимаю, что власть всегда врёт, дезинформирует и подставляет нас под удары (а накачаные несчастные и рады этим ударам, они ж незламни).
Украинский телеграм-канал публикует обращение (письмо украинки)
Комментарии
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Зоя
сама себя раба бьет,коль плохо жнет!!1 Украинцы,вам только осталось рвать волосы на одном месте,а голове уже лысина... Теперь Россию ненавидите за то,что они вас предупреждали от всего этого,а вы не верили,все ватниками называли,Вот и живите в дырявых кружевных трусах, все ваши гарные девки стали в Европе проститутками,а хлопцы -рабами поляков... ЭТО ЖЕ НАДО БЫЛО ПРОСРАТЬ ТАКУЮ ЖИТНИЦУ УКРАИНУ!!!!!!!
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