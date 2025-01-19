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Зачем европейские страны активно наращивают ПВО в польском Жешуве

Зачем европейские страны активно наращивают ПВО в польском Жешуве

Армия Норвегии перебросила свои зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS на территорию военной базы в польском Жешуве, которая является ключевым логистическим центром (хабом) по снабжению Украины западной военной помощью.

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