Экономист Глазьев рассказал об основных принципах новой финансовой системы, которая может заменить долларовую Экономист Глазьев рассказал об основных принципах новой финансовой системы, которая может заменить долларовуюАкадемик РАН, доктор исторических наук Сергей Глазьев в ходе Международного форума в Санкт-Петербурге изложил концепцию новой мировой финансовой системы, которая должна заменить существующую долларовую.