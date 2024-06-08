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Военные новости ★ спецоперация

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Экономист Глазьев рассказал об основных принципах новой финансовой системы

Экономист Глазьев рассказал об основных принципах новой финансовой системы, которая может заменить долларовую Экономист Глазьев рассказал об основных принципах новой финансовой системы, которая может заменить долларовуюАкадемик РАН, доктор исторических наук Сергей Глазьев в ходе Международного форума в Санкт-Петербурге изложил концепцию новой мировой финансовой системы, которая должна заменить существующую долларовую.

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Комментарии
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ПС
Патриот Сусанин
Внедрение этой Перспективной антидоллоровой системы возможно только после Полной победы в СВО!!!
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