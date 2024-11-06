Психолог объяснила непомерную тягу Бони к опасным развлечениям

Это вызывает у многих вопросы: что движет людьми, готовыми рисковать своей жизнью ради острых ощущений? Почему они выбирают опасные развлечения? Психолог Катарина Рублева предложила интересное объяснение этому феномену.
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