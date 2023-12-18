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Боец UFC Гуськов о победе Рахмонова: «Следующий бой он должен провести против Эдвардса»

Боец UFC Богдан Гуськов оценил победу казахстанского бойца полусреднего дивизиона UFC Шавката Рахмонова над американцем Стивеном Томпсоном: “Победа Шавката над Томпсоном? Как я и говорил – интрига была лишь в том, каким способом Рахмонов захочет выиграть.

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