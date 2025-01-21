Залужный признал неготовность ВСУ к конфликту с Россией

МОСКВА, 21 января, ФедералПресс. В книге «Моя война» бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сделал откровенное заявление о подготовке украинской армии к началу конфликта с Россией.
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