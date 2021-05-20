Челябинцам расскажут «Правдивую историю Кота сапогах»

Театр «Скарабей» готовит премьерный показ спектакля. В ближайшие субботу и воскресенье челябинский театр «Скарабей» впервые представит на сцене постановку «Правдивая история Кота в сапогах».
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