Названы самые забитые пляжи в Подмосковье

В Московской области привели статистику посещаемости пляжей в выходные.Специалисты министерства благоустройства Московской области назвали пляжи, которые были самыми популярными у местных жителей в выходные 1 и 2 июня.
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