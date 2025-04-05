В Евпатории строят общежитие для медработников: на каком этапе работы

В Евпатории на объединённой территории бывших грязелечебницы «Мойнаки» и санатория «Родина», где будет располагаться Федеральный детский реабилитационный центр, приступили к устройству фасадов будущего общежития для медицинских работников.
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