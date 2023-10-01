В Иране бензин для своего народа стоит 3 цента за литр! В России бензин для своего народа стоит бешеных денег (видео)

В последнее время тема цен на бензин в России особенно актуальна. Цены на главный вид топлива страны взлетают дико и неконтролируемо и барыгам плевать на возмущение и приказы Президента - деньги дороже всего.
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