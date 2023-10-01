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В Иране бензин для своего народа стоит 3 цента за литр! В России бензин для своего народа стоит бешеных денег (видео)

В Иране бензин для своего народа стоит 3 цента за литр! В России бензин для своего народа стоит бешеных денег (видео)

В последнее время тема цен на бензин в России особенно актуальна. Цены на главный вид топлива страны взлетают дико и неконтролируемо и барыгам плевать на возмущение и приказы Президента - деньги дороже всего.

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Комментарии
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СЕ
Сергей ЕВ
Удивляться нечему, т.к. мы живем в олигархически-капиталистическом строе, которое было создано алкашом ЕБН и его соратниками.
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1 час.
Владимир Фердман
Российскую нефтянку распродали по дешевке друзьям, да еще и освободили их от налогов. А новые хозяева нефтянки живут за бугром и россия для них только источник дохода  и нет им дела  до народа, который там проживает. У них цель как у Чубайса - хапнуть как можно больше пока есть возможность
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41 мин.
ВФ
Владимир Фердман
Так уже 20 лет прошло, как его нет и никто не хочет перестраивать, что он сделал за полтора срока
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39 мин.

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