В Иране бензин для своего народа стоит 3 цента за литр! В России бензин для своего народа стоит бешеных денег (видео)

Владимир Фердман

Российскую нефтянку распродали по дешевке друзьям, да еще и освободили их от налогов. А новые хозяева нефтянки живут за бугром и россия для них только источник дохода и нет им дела до народа, который там проживает. У них цель как у Чубайса - хапнуть как можно больше пока есть возможность