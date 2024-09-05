Стало известно, в чем США обвинили двух сотрудников RT

Генеральный прокурор США Лиза Монако заявила, что двое сотрудников RT передали онлайн-комментаторам в Соединенных Штатах около $10 млн для «продвижения пророссийской пропаганды и дезинформации в социальных сетях среди американской аудитории».
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