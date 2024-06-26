Четырнадцатый пакет европейских санкций. Разбор

Владимир Якоби А для нас тоже выгодно . Пускай нищают это их выбор туда им и дорога.

Балу - У меня тут на кухне, как и у самого обычного россиянина, имеется пакет с пакетами из всяких магазинов... Может подарить его всем этим производителям санкция, может и пригодятся когда?...)))