Итак, у ЕС уже вошло в привычку штамповать пакеты антироссийских санкций. Ну и поскольку "диавольский" тринадцатый пакет не сработал - пришлось собирать четырнадцатый.
Четырнадцатый пакет европейских санкций. Разбор
Комментарии
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Владимир Якоби
А для нас тоже выгодно . Пускай нищают это их выбор туда им и дорога.
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17 час.
Балу -
У меня тут на кухне, как и у самого обычного россиянина, имеется пакет с пакетами из всяких магазинов... Может подарить его всем этим производителям санкция, может и пригодятся когда?...)))
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15 час.
Владимир Терентьев
Ну, а нам на такую агрессию против России следует вдарить по Брюсселю ядерной бомбой и НАТО развалится. Некому будет писать 15 пакет санкций!
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2 час.
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