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Василий Соловьев: «На открытии Сочи-2014 прикорнул Медведев. Мы с Тарасовой сделали кадр, где я сплю у нее на плече, с подписью «второй готов»

Василий Соловьев: «На открытии Сочи-2014 прикорнул Медведев. Мы с Тарасовой сделали кадр, где я сплю у нее на плече, с подписью «второй готов»

Бывший комментатор «НТВ-Плюс» Василий Соловьев рассказал о взаимоотношениях с Татьяной Тарасовой, с которой он работал в эфире с 2006 по 2014-й.

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