Горняк погиб при затоплении шахты в Воркуте

Еще двое пострадали, одного из них доставили в больницу с переломамиВ Воркуте на шахте «Заполярная» при прорыве грунтовых вод произошло частичное затопление, погиб один горняк, сообщило Главное управление МЧС по Коми в своем Telegram-канале.
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