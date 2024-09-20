Проект «Ростелекома» «Азбука интернета» отмечает 10-летие

В сентябре 2024 года исполняется 10 лет социальному благотворительному проекту «Азбука интернета», который «Ростелеком» реализует совместно с Социальным фондом России (СФР, ранее – Пенсионный фонд России).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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