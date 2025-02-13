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Bloomberg назвало три сценария завершения украинского конфликта

Bloomberg назвало три сценария завершения украинского конфликта

РИА Новости/Александр Кряжев После состоявшегося телефонного разговора президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа возможны три сценария урегулирования украинского конфликта, сообщает 13 февраля издание Bloomberg.

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