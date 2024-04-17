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Позитив для оптимистов

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Вряд ли кто-то ожидал, что в Швейцарии найдутся люди, возвысившие голос за отмену антироссийских санкций

Вряд ли кто-то ожидал, что в Швейцарии найдутся люди, возвысившие голос за отмену антироссийских санкций

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ РУССКИЙ СОБРАЛ В ШВЕЙЦАРИИ 140 ТЫСЯЧ ПОДПИСЕЙ: ПРОТИВ РОССИИ ОТМЕНЯТ САНКЦИИ? Вряд ли кто-то ожидал, что в Швейцарии найдутся люди, возвысившие голос за отмену антироссийских санкций и собравшие под соответствующей петицией нужное количество подписей.

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