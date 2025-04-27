Москва вошла в топ-5 стран по цене элитного жилья, обогнав Лондон

Москва попала в первую пятерку столиц мира по стоимости квадратного метра премиального жилья. Она поднялась с 18-го на 5-е место рейтинга, обогнав даже столь дорогие города мира, как Лондон, Париж и Шанхай.
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