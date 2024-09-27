Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 930 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Только смерть уродам...Проект «НемеZида»...
  • Владимир Алтайцев
    Гниль  ципсошная, рот закрой.Медведев назвал «...
  • Natalia Kulik
    Что это Володин так беспокоится за Европу? о своих бы людях думал этот бездельникВолодин заявил, ч...

Столтенберг о решении Путина по ядерному сдерживанию: это способ запугать НАТО

Столтенберг о решении Путина по ядерному сдерживанию: это способ запугать НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что инициатива российского президента Владимира Путина об обновлении политики России в области ядерного сдерживания является способом запугать Украину и запугать НАТО, чтобы Запад не поддерживал Киев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ю
Юрий Зубрин
Дурак ты ,бухгалтер!Это не попытка запугать ,а ответ на ваши ежедневные провокации и высказывания тупых ,безнравственных и безответственных политиканов!Ну и показ того ,что вас ждет !
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх