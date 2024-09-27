Столтенберг о решении Путина по ядерному сдерживанию: это способ запугать НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что инициатива российского президента Владимира Путина об обновлении политики России в области ядерного сдерживания является способом запугать Украину и запугать НАТО, чтобы Запад не поддерживал Киев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии