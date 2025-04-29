Расследование в отношении Гарварда по обвинению в расизме начала администрация США

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о начале расследования в отношении Гарвардского университета и престижного юридического журнала Harvard Law Review после сообщения о том, что издание отбирает статьи для публикации на основе расы их авторов, а не их заслуг.
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