Цены производителей в Китае упали на 2,5% в годовом выражении

Цены производителей в годовом выражении в Китае упали на 2,5%. «Цены производителей (индекс PPI) в Китае в ноябре снизились на 2,5% в годовом выражении после падения на 2,9% месяцем ранее, по данным ГСУ», — сообщает Интерфакс.