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Царьград

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Зеленскому указали на главные ошибки Украины

Зеленскому указали на главные ошибки Украины

США отодвинули её на второй план.Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник 30 октября принял в Киеве двухпартийную делегацию Палаты представителей Конгресса США, в числе которой были Джеймс Френч Гилл, Майкл Куигли и Стивен Линч.

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