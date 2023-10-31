Зеленскому указали на главные ошибки Украины

США отодвинули её на второй план.Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник 30 октября принял в Киеве двухпартийную делегацию Палаты представителей Конгресса США, в числе которой были Джеймс Френч Гилл, Майкл Куигли и Стивен Линч.
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