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Воронежские новости

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В Воронежской агломерации объявлена тревога из-за угрозы удара БПЛА

В Воронежской агломерации объявлена тревога из-за угрозы удара БПЛА

В Воронежской агломерации объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают сирены.

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