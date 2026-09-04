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Осень откладывается: синоптики пообещали Кубани летнюю погоду до конца сентября

Осень откладывается: синоптики пообещали Кубани летнюю погоду до конца сентября

Жителей Краснодарского края в предстоящие выходные ждёт по-настоящему летняя погода. Синоптики прогнозируют солнечные и сухие дни без существенных осадков, а температура воздуха в ряде районов региона поднимется до +30…+32 градусов.

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