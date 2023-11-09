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Координатор Белого дома: Власти США верят в то, что Киев сможет вернуть все территории

Координатор Белого дома: Власти США верят в то, что Киев сможет вернуть все территории

Координатор Белого дома Джон Кирби заявил, что не стоит каким-либо образом характеризовать действия украинских военнослужащих и заявления представителей высшего командования ВСУ о том, что вооруженный конфликт на Украине "зашел в тупик".

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