Координатор Белого дома: Власти США верят в то, что Киев сможет вернуть все территории

Координатор Белого дома Джон Кирби заявил, что не стоит каким-либо образом характеризовать действия украинских военнослужащих и заявления представителей высшего командования ВСУ о том, что вооруженный конфликт на Украине "зашел в тупик".
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