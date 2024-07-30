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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эван Фурнье: «В первых двух матчах мы были фаворитами. С этого момента считаю нас аутсайдерами»

«Я знаю, что мы приехали сюда как вице-чемпионы Европы и вице-чемпионы Олимпиады, но это было 2-3 года назад.

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