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Вечерний Новосибирск

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Андрей Травников провёл в районах встречи с участниками СВО

Андрей Травников провёл в районах встречи с участниками СВО

Волонтёрское движение «ZOV Карасук» с начала СВО организует сбор гуманитарной помощи бойцам-землякам, помогает с изготовлением и отправкой на фронт маскировочных сетей, одежды для военнослужащих, продуктов питания, медикаментов, строительных инструментов и автомобилей, выполняет заявки военнослужащих из военных подразделений.

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