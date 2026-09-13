🚂 До 21 сентября включительно все поезда крымского направления будут заканчивать и начинать маршруты на станции Керчь-Южная Новый Парк На участке между Керчью и другими станциями Крыма пассажиры пользуются согласованными автобусами, напомнили в пресс-службе компании-перевозчика.
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