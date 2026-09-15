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Операторы FPV-дронов сбили БПЛА и барражирующие боеприпасы ВСУ на Краснолиманском направлении

Операторы FPV-дронов сбили БПЛА и барражирующие боеприпасы ВСУ на Краснолиманском направлении

Опубликованы кадры поражения БПЛА различного типа и барражирующих боеприпасов ВСУ операторами FPV-перехватчиков войск беспилотных систем 25‑й общевойсковой армии группировки «Запад» на Краснолиманском направлении.

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