За лето должно быть восстановлено затопленное во время паводка жилье жителей российских регионов, включая Омскую область.
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За лето должно быть восстановлено затопленное во время паводка жилье жителей российских регионов, включая Омскую область.