Балицкий предупредил о планах Запада: "Готовится подрыв плотины"

Запад может подорвать плотину в Киеве, чтобы обвинить в случившемся РоссиюГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий не исключил, что западные страны могут организовать подрыв плотины Киевской ГЭС.
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