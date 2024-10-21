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Царьград

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Балицкий предупредил о планах Запада: "Готовится подрыв плотины"

Балицкий предупредил о планах Запада: "Готовится подрыв плотины"

Запад может подорвать плотину в Киеве, чтобы обвинить в случившемся РоссиюГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий не исключил, что западные страны могут организовать подрыв плотины Киевской ГЭС.

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