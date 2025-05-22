Депутаты Госдумы предложили снизить НДФЛ для работников до 35 лет

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру финансов Антону Силуанову с предложением снизить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 8% для работников до 35 лет с невысокими доходами.
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