Сложный витамин. Нутрициолог рассказала, из каких продуктов получать B12

Перепады настроения, забывчивость, низкий уровень гемоглобина, упадок сил. Недостаток витамина B12 сильно сказывается на нашем самочувствии, особенно осенью, когда многие ощущают снижение энергии и плохое настроение.
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