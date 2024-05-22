Роль Индии выросла в цепочке глобальных поставок

Транснациональные корпорации (ТНК) озадачены сейчас поиском альтернатив, снижающих риски и повышающих гибкость в отношении затрат и сроков поставки произведенных или купленных товаров Геополитическая нестабильность еще больше усиливает эту тенденцию.