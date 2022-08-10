Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Карякин о переходе Опарина в сборную США: «Я писал, что если ФШР не будет поддерживать спортсменов, они начнут выступать за другие сборные. Оставим все как есть?»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал информацию о том, что Григорий Опарин будет выступать за США.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх