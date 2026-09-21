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Выборы в России и на Украине: две большие разницы

Выборы в России и на Украине: две большие разницы

Если бы я сказал, что за 36 лет участия в выборах никогда не видел очередей на избирательных участках, это, разумеется, было бы неправдой – видел.

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