Выборы в России и на Украине: две большие разницы

Если бы я сказал, что за 36 лет участия в выборах никогда не видел очередей на избирательных участках, это, разумеется, было бы неправдой – видел.
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